Galería Blasini Morrison presenta exposición del artista venezolano JJ Moros

CARACAS, VENEZUELA.-

Un conjunto de obras tridimensionales del artista venezolano JJ Moros, serán exhibidas en la exposición Vínculos en el tiempo, que se inaugurará el sábado 8 de junio de 2024 a las 11:00 a.m., en la Galería Blasini Morrison.

La muestra reúne una selección de piezas realizadas entre los años 2008 y 2024, que resumen parte de la trayectoria de este importante escultor, que a lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios y reconocimientos.

Según afirma la curadora Gladys Yunes Yunes en el texto que acompaña la exposición, “JJ Moros incursiona con planteamientos que articulan directrices fundamentales en lo concerniente a los modos de percepción y conceptualización de la escultura, entendida primordialmente como la confluencia entre volumen y espacio, una dualidad intrínseca que orientará toda su trayectoria artística”.

“El rigor formal, aunado a una impecable destreza técnica, caracteriza la labor de este creador cuyo discurso se revela en facetas sucesivas a fin de explorar las posibilidades interpretativas que ofrece esta disciplina. De ahí que los ensamblajes con láminas de hierro, que exhibe a comienzos de los años ochenta, se presentan como un indicio de la dinámica de fuerzas radiales que logra establecer, tanto en un sentido centrífugo como centrípeto. Por un breve período, su raigambre constructivista adquiere rasgos cercanos con lo ancestral y lo primigenio, abordado en hieráticos andamiajes bifrontales. No obstante, a partir de los años noventa, el ordenamiento de los elementos, con los cuales venía perfilando su estilo, toma un giro drástico más depurado (…) Para ello se vale de tubos industriales prefabricados a los que ‘añade o introduce vacíos’ o, lo que es lo mismo, ‘quita o extrae consistencia’. De esta manera aparecen horadaciones, oquedades o añadidos en la superficie metálica, con el objeto de transformar las densidades tubulares en una suerte de vectores portadores de nuevas significaciones estéticas”.

De acuerdo a la curadora, “Con estas metodologías avanza, año tras año hasta adentrarse en 2000 en adelante, hacia formulaciones cada vez más audaces que enriquecen paulatinamente su lenguaje. Por una parte, los ductos seccionados se erigen en cuadrados, círculos, rectángulos y triángulos que despliegan una corporeidad concluyente, impregnada de accidentes visuales disgregados aleatoriamente en una progresión de concavidades, cortes, grietas, surcos y fisuras. Mediante la inclusión de estas hendiduras –y en otros casos de abultamientos– Moros parece tallar, sobre la dura corteza del conducto, niveles y desniveles de incisos abstractos que compaginan con las bases geométricas con las que ha diseñado tanto el constructo férreo como el espacio que lo contiene”.

“A partir de estas premisas su producción se fortalece, especialmente en la indagación de la materia como matriz modeladora, no sólo en la creación de cada obra como invención única e irrepetible, sino por la interacción con los encuadres arquitectónicos en los que pisos, paredes y esquinas conjugan asociaciones diferenciadas que van de lo definido a lo ambiguo, o de lo poético a lo utilitario”, señala Gladys Yunes Yunes en su texto.

JJ Moros (José Jesús Moros Manzo, 1950, Caracas, Venezuela) ha desarrollado desde los años setenta una amplia trayectoria artística, durante la cual ha exhibido su obra de manera colectiva e individual en diferentes museos y galerías de Venezuela, y ha participado en los principales eventos de confrontación y salones del país, entre ellos, el Salón Bienal Arturo Michelena del Ateneo de Valencia, el Salón Nacional de Arte Aragua, el Salón de la Municipalidad de Caracas, el Salón de Barquisimeto, el Salón Municipal de Pintura de Maracay; las Bienales de Mérida, Cagua, Guayana en Ciudad Bolívar, Oriente en Cumaná, Puerto la Cruz, Maracaibo y Narváez en Margarita. Asimismo, ha participado en ferias y muestras colectivas internacionales en Bogotá, Miami, Lima, Quebec, Houston y Los Ángeles; en simposios internacionales en Culiacán, México; San Pierre de Chartreuse, Francia y el Museo Jacobo Borges en Caracas; así como en diez ediciones del Concurso Internacional de Escultura Monumental en Nieve del Carnaval de Quebec en Canadá.

Entre las distinciones y premios que ha recibido se incluyen, el “Gran Premio Mario Abreu” del 38 Salón Nacional de Arte Aragua (2013); el Premio Omar Carreño mención escultura 2013, otorgado por el Colegio de Arquitectos de Venezuela y la AVAP; el Premio Arturo Michelena (edición 66, 2012) del Salón Bienal Arturo Michelena del Ateneo de Valencia; el Premio AICA 2012 Artista Consagrado, otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, Capítulo Venezuela; el Primer Premio (dos oportunidades: 2009 y 1990) para escultura de la Bienal Ciudad de Maracaibo; el Premio Municipal de Artes Visuales Obra Tridimensional del Concejo del Municipio Libertador, Caracas (1998); el “Premio Francisco Narváez” (en tres oportunidades seguidas 1997, 1996 y 1995) del Salón Bienal Arturo Michelena del Ateneo de Valencia; el Premio FAMA en su primera edición, para artes visuales, de las Fundaciones Polar y Gran Mariscal de Ayacucho (1994); el Premio para Escultura de la I Bienal Nacional de Puerto La Cruz (1991), El “Premio Antonio Herrera Toro” (1988) del Salón Michelena de Valencia; el Primer Premio de Escultura del Salón Aragua de Maracay (dos oportunidades: 1987 y 1985) y el Segundo Premio para Escultura de la Bienal Ciudad de Maracaibo (1984). Igualmente ha sido objeto de otros reconocimientos como, Artista Homenajeado Principal de la XII Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo 2015; Orden “Ciudad de Maracay” Primera Clase, del Concejo del Municipio Girardot, Maracay, Estado Aragua 1998; Premio Regional de Artes Visuales 1996, Gobernación del Estado Aragua con motivo del Día del Artista Plástico; Premio al Artista Plástico 1994 del Municipio Girardot, Maracay, con motivo del Día del Artista Plástico; y Orden “Samán de Aragua” 1993, en su Única Clase, de la Gobernación del Estado Aragua.

La exposición Vínculos en el tiempo, se estará presentando desde el 8 de junio hasta el 14 de septiembre de 2024, en la Galería Blasini Morrison, ubicada en la calle Empalme, urbanización El Bosque, Qta. Alegría, Caracas.

Marisela Montes

Comunicaciones

Galería Blasini Morrison presenta exposición del artista venezolano JJ Moros was last modified: by