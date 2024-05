Galería D’Museo presenta exposición en homenaje a Sofía Imber en el Centro de Arte Los Galpones

Con motivo de la celebración del centenario del nacimiento de la periodista y promotora cultural Sofía Imber, se ha diseñado una programación integral dentro de la cual se incluye la exposición “Sofía Imber 100 años. Habitar la memoria”, que será inaugurada el 9 de mayo de 2024 a las 4:00 p.m., en la galería D’Museo del Centro de Arte Los Galpones.

Con la museografía, conceptualización del espacio y habilitación tecnológica a cargo del artista Ricardo Arispe, la muestra propone una lectura inmersiva en una instalación donde se recrea el ambiente que rodeaba a Sofía Imber, acompañado por una presentación de cinco videos sobre el MACCSI, la Colección, su labor en el periodismo, su vida personal y familiar, y un video interactivo con inteligencia artificial, según explica la investigadora de artes visuales y curadora de la exposición, María Luz Cárdenas.

Asimismo, se exhibirá en la entrada del Centro de Arte Los Galpones un mural creado por Ricardo Arispe con inteligencia artificial, en el que se hace alusión a la muestra y al entorno artístico que rodeó a Sofía Imber.

“Sofía Imber 100 años. Habitar la memoria”, es una de las exposiciones que integran el proyecto expositivo que se presentará en el marco del centenario de Sofía Imber, las cuales, como afirma María Luz Cárdenas, “se perfilan bajo el enfoque de musealización de personajes, sus aportes y su valor histórico. El objetivo es proporcionar una perspectiva de la importancia, influencia y aportes de Sofía al desarrollo cultural y la proyección del arte venezolano, a través de su labor periodística e institucional, especialmente el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Imber y la promoción de las artes y artistas en los años del ingreso de la modernidad en Venezuela”.

En palabras de la curadora, “El modelo expositivo intenta reconstruir el mundo del personaje a través de elementos que no necesariamente tienen el centro de atención en obras de arte, sino que se extiende a documentos, manuscritos, correspondencias, material bibliográfico o imágenes, cuya solución en el espacio se enfoca en el uso de tecnologías, medios de proyección o presentación de documentos, obras de su Colección Privada e iconografía desde la perspectiva de los artistas (retratos, caricaturas, dibujos)”.

Sofía Imber (1924-2017) nació en Rumania y a los seis años de edad se trasladó a Venezuela junto con sus padres. Estudió periodismo en Caracas y desarrolló una destacada labor como periodista en el país. Asimismo, se destacó como promotora de arte al fundar en 1974 el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas Sofía Imber (MACCSI), el cual dirigió durante casi tres décadas, y donde se exhibe una colección permanente de alrededor de cuatro mil obras, considerada como la mejor colección de arte contemporáneo de América Latina. A lo largo de su trayectoria recibió múltiples reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se incluyen el Premio Nacional de Periodismo, Orden del Libertador, la Medalla Picasso que otorga a Unesco, Orden de Isabel la Católica (España), Legión de Honor (Francia), Orden Mexicana del Águila Azteca (México), entre otros.

La exposición “Sofía Imber 100 años. Habitar la memoria”, permanecerá en exhibición hasta finales de junio, en la galería D’Museo, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones, avenida Ávila con 8va transversal de Los Chorros, Caracas. El horario de atención al público es de miércoles a sábados de 10:00 a.m a 5:00 p.m y domingo de 11:00 a 4:00 pm.

Fuente. Marisela Montes.

@galeriadmuseo

