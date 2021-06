Eddy Herrera y Daniel Santacruz lanzan tema juntos.

Miami, FL, (@MinayaPR) Los ganadores del Latin GRAMMY® 2020 en la categoría «Mejor Álbum Tropical Merengue/Bachata», Eddy Herrera y Daniel Santacruz, se han unido para presentar el tema «Mi Forma de Amar».

«Aunque nos une una gran admiración y amistad desde hace muchos años, fue justamente después del GRAMMY que surgió la idea de hacer este tema juntos y presentarlo a nuestro público» expresó Eddy quien quedó en este empate histórico junto a Daniel.

«Trabajar junto a Eddy es algo muy especial para mi. Es un artista al que he admirado siempre por su gran talento y ética profesional» expresó Daniel sobre este tema que cuenta con la producción musical de Edwin García y la mezcla de Allan Leschhorn.

«Mi Forma de Amar» se encuentra disponible en todas las plataformas e incluye un vídeo musical grabado en la ciudad de Santiago de los Caballeros bajo la dirección de Luis Gómez.

Eddy Herrera es uno de los artistas de la República Dominicana con más reconocimientos en toda Latinoamérica, y por ello, es considerado uno de los más exitosos, llevando en alto la bandera dominicana y el merengue. Algunos de sus éxitos: «Carolina», «La Bailadora», «Si Tu Te Vas», «La Ultima Vez», «Te Amo», «Pégame Tu Vicio», «Tú Eres Ajena», «Demasiado Romántica», «Un Idiota», «Como Llora Mi Alma», «A Dormir Juntitos» Liz ft. Eddy Herrera, «Culpables», «Como Hago», «Lo Perdí Todo», «Ahora Soy Yo», «Me Siento Bien», entre otros.

Santacruz posee una carrera musical con grandes reconocimientos dentro de los que se destacan además del premio del Latin GRAMMY posee 8 nominaciones, 3 estatuillas de Premios Lo Nuestro, 3 de Premios Billboard de la Música Latina, 12 Premios ASCAP y 2 Premios Soberano de la República Dominicana, entre otros reconocimientos.

