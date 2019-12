Gandola cargada con perniles se vuelca en Naguanagua y deja varios muertos, FOTOS

En el sector las Trincheras del Municipio Naguanagua, en dirección hacia Valencia, se produjo el suceso. Los rescatados con signos vitales fueron una mujer y 4 hombres. Presentaron traumatismo multisistémico.

Los lesionados fueron Alexandra Briceth González Rodríguez, de 30 años; Ángel Aguiño (21),

Héctor José Rangel (46) y Robert Yofrán Corrales Sánchez, de 24 años. Tres de los fallecidos, todos hombres, respondían a los nombres de Jairo Hernández, de 38 años; Jesús Adrián Masabe Martínez y José Alfredo Gonzalez Vizcaya. Un diario de circulación local dijo que una quinta persona falleció, sin aportar mayores detalles.

Cuatro muertos dejó la tragedia vial registrada este jueves 26-D en la Autopista Regional del Centro, del estado Carabobo, cuando un camión cargado con 22 mil 873 kilos de perniles se volcó contra un tramo de la isla central y dos postes del alumbrado público.El accidente se produjo a la altura del kilómetro 184, sector Trincheras del municipio Naguanagua, en dirección Valencia- Puerto Cabello.

En el camión, perteneciente a una empresa ubicada en el municipio Los Guayos, iban 8 personas que transportaban mercancía de los Clap, con destino hacia Puerto Cabello.Al lugar del accidente de movilizaron bomberos de Guacara, de San Diego, Puerto Cabello, Carabobo, Valencia y de la Universidad de Carabobo; también personal de Protección Civil de Naguanagua y de Carabobo, entre otros.

Al mando de las operaciones en el lugar de la escena estuvo el mayor (B) Carlos Camacho.A la 1:55 pm del jueves 26-D, los funcionarios llegaron al lugar del siniestro y constataron que el vehículo de carga colisionó con el separador vial desplazándose unos 150 metros y se volcó del lado lateral izquierdo, quedando atrapadas 8 personas.

