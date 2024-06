Recorrido turístico por Gante en Bélgica: 3 días para descubrir sus encantos

Gante, conocida como la «Perla de Flandes», es una ciudad medieval llena de historia, cultura y belleza. Con sus canales pintorescos, sus calles adoquinadas y sus imponentes edificios, Gante es un destino turístico popular que ofrece algo para todos.

Si tienes tres días para explorar Gante, este itinerario te ayudará a aprovechar al máximo tu tiempo.

Día 1:

Mañana: Comienza tu día en el corazón de la ciudad, en la Plaza del Mercado (Korenmarkt) . Admira la arquitectura gótica del Ayuntamiento , sube al Campanario para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad y visita la Lonja de los Paños , donde antiguamente se comerciaba con telas.

Comienza tu día en el corazón de la ciudad, en la . Admira la arquitectura gótica del , sube al para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad y visita la , donde antiguamente se comerciaba con telas. Tarde: Da un paseo por los muelles Graslei y Korenlei , donde podrás admirar las casas gremiales de estilo gótico y barroco que datan de los siglos XIV al XVII. Haz un crucero por los canales para disfrutar de una perspectiva diferente de la ciudad.

Da un paseo por los , donde podrás admirar las casas gremiales de estilo gótico y barroco que datan de los siglos XIV al XVII. Haz un crucero por los canales para disfrutar de una perspectiva diferente de la ciudad. Noche: Disfruta de una cena tradicional belga en uno de los muchos restaurantes de la ciudad. Luego, toma una copa en un bar o pub local.

Día 2:

Mañana: Visita la Catedral de San Bavón , donde se encuentra el famoso cuadro El Adoración del Cordero Místico de los hermanos Van Eyck.

Visita la , donde se encuentra el famoso cuadro de los hermanos Van Eyck. Tarde: Explora el Castillo de Gravensteen , una fortaleza medieval que data del siglo XII.

Explora el , una fortaleza medieval que data del siglo XII. Noche: Asiste a un espectáculo de ópera o ballet en el Teatro de la Ópera de Gante.

Día 3:

Mañana: Visita el Museo de Bellas Artes de Gante , que alberga una colección de arte de los siglos XIV al XX.

Visita el , que alberga una colección de arte de los siglos XIV al XX. Tarde: Pasea por el Jardín Botánico de la Universidad de Gante , uno de los jardines botánicos más antiguos de Europa.

Pasea por el , uno de los jardines botánicos más antiguos de Europa. Noche: Disfruta de una última cena en Gante antes de despedirte de la ciudad.

Consejos adicionales:

Si tienes tiempo, puedes hacer una excursión de un día a la cercana ciudad de Brujas.

La mejor manera de moverse por Gante es a pie o en bicicleta.

Puedes comprar una Ghent City Card que te da acceso gratuito a muchas de las atracciones turísticas de la ciudad, así como el uso ilimitado del transporte público.

No te olvides de probar la cerveza local, que es famosa en todo el mundo.

Recorrido turístico por Gante en Bélgica: 3 días para descubrir sus encantos was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.