Gary Oldman, en «El Mensajero», estreno el 06 de Marzo de 2020

UN PAQUETE EXPLOSIVO ESTÁ A PUNTO DE SER ENTREGADO EN EL «MENSAJERO »

se estrena este viernes 06 Marzo

El ganador del Oscar Gary Oldman (Darkest Hour) se une a la talentosa Olga Kurylenko (Oblivion) quien se entrega a la acción al mejor estilo «Transporter» versión femenina, para protagonizar El Mensajero (The Courier), un nuevo estreno de MundoDPelícula.

El film co-producción entre Gran Bretaña y Estados, está dirigido por Zackary Adler (The Fall of the Krays), quien además se encargó de elaborar el guion junto a James Edward Barker, Andy Conway y Nicky Tate.

Un jefe del crimen (Ezequiel Mannings) busca acabar con Nick, la única persona dispuesta a testificar en su contra y para ello contrata a un misterioso mensajero (Olga Kurylenko), para que sin saberlo entregue una bomba y lo mate, pero después de que ella rescata a Nick de una muerte segura, el dúo debe enfrentarse a un ejército de asesinos despiadados para sobrevivir durante la noche.

Los fanáticos de éste género disfrutarán de la dirección y las escenas cargadas de adrenalina, común en este tipo de producciones, pero el elemento que más destaca es el soundtrack a cargo de James Edward Barker y Tim Despic, quienes logran una banda sonora sólida, perfectamente mezclada, que suena espectacular en una sala de cine.

El reparto liderado por Oldman y Kurylenko, se complementa con: Amit Shah (Johnny English: De nuevo en acción), Dermot Mulroney (Agosto, La Boda de mi Mejor Amigo), William Moseley (Las Crónicas de Narnia), y Alicia Agneson (serie Vikingos, HBO).

Una peligrosa entrega está a punto de completarse y tú no te la puedes perder, a partir del

próximo viernes 06 de marzo en todas las salas de cine a nivel nacional.

