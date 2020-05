Gasolina en Venezuela se venderá con subsidio y a precio internacional dependiendo del usuario

El gobierno de Venezuela anuncio recientemente que la gasolina en el país será vendida con subsidio dependiendo del usuario y extenderá licencias a privados para que vendan el carburante a precio internacional en al menos 200 estaciones de servicio.

Según Maduro: Habrá un cupo de 120 litros por carro al mes.Transporte público con subsidio total. Doscientas estaciones del país autorizadas a vender a precios internacionales.

Habrá un cupo de 120 litros por carro al mes.Transporte público con subsidio total. Doscientas estaciones del país autorizadas a vender a precios internacionales.

El presidente Nicolás Maduro anunció la noche de este sábado 30 de mayo el nuevo precio de la gasolina a Bs. 5.000 por litro para los usuarios del país con un cupo de 120 litros mensuales.

El Ejecutivo venezolano, a través del Jefe del Estado, reveló que el nuevo modelo para la venta del combustible será bajo tres modalidades. La segunda es la del subsidio del 100% de la gasolina para el transporte público y la tercera modalidad será la venta a precios internacionales, fijado en 0,50 centavos de dólar por litro, en 200 estaciones del país.

El Gobierno anunció que el nuevo precio entre en vigencia el lunes 1 de junio en todas las estaciones de servicio del país, las cuales, aseguró, «ya están siendo surtidas».

De acuerdo con Maduro, «estas 200 estaciones, gestionadas por empresarios privados, que están trayendo su gasolina».

El plan del Gobierno es que la venta del combustible en el país se produzca a través del sistema Patria y el Carnet de la Patria, agregó el Mandatario, quien espera en 30 días tener lista la plataforma.

«Este subsidio es del 99,5% del precio internacional de la gasolina», agregó Maduro, quien aseguró que tendrán en cuenta las placas de los vehículos para reactivar la venta del combustible «sobre todo en la primera semana», dijo.

El Presidente explicó que el plan de venta de combustible por terminal de placa será así: Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0. «Para los primeros treinta días usaremos el numero de placa para tener acceso. Si regularizamos antes lo quitamos», agregó Maduro.

Hasta este sábado, la gasolina de 91 octanos tenía un valor de 0,00001 bolívares por litro y la de 96 costaba 0,00006 bolívares. El último aumento de combustible fue decretado en 2016, el único desde la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Aunque el precio se elevó entonces 1.328,5 % en el caso de la gasolina regular y 6.085 % en el de la súper, las tarifas continuaron siendo bajas.

Gasolina en Venezuela se venderá con subsidio y a precio internacional dependiendo del usuario was last modified: by

En : Economía