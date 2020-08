Gelatina de coco, compota de mango y nata montada

Esta es una de las 3 recetas del Kit de iniciación a la cocina molecular. Utiliza uno de los “gelificantes” más antiguos y eficaces, como es el agar-agar que procede de algas rojas. El agar agar debe disolverse en líquido caliente y una vez lo enfriamos por debajo de 35ºC se solidifica formando una gelatina. Este proceso es casi termo irreversible dado que la gelatina mantiene su integridad si se vuelve a calentar y siempre que no superemos los 80ºC. Anímate y haz este delicioso postre para el fin de semana.

Ingredientes para 6 comensales:

200 ml de leche de coco

1 gr de agar agar

30 gr de azúcar

200 gr de mango maduro y cortado en trozos pequeños

15 gr de mantequilla

Nata( crema de leche ) montada

Canela en polvo o mezcla 5 especias

¿Cómo se hace?

Calentar la leche de coco y el agar agar con 15 gr de azúcar. Llevar a ebullición durante un par de minutos removiendo cada cierto tiempo. Verter el líquido en 6 vasitos de cristal que usaremos para presentar y servir este postre. Meter los vasos en la nevera durante al menos 30 minutos. En una sartén salteamos los trozos de mango con la mantequilla y el resto de azúcar. Dejar que el mango se empiece a cocinar pero que noquede muy blando. Repartir el mango en los vasos de cristal con la base de coco (que ya debería estar hecho una gelatina espesa). Completar el postre añadiendo la tercera y última capa, esta vez de nata montada con un poco de canela espolvoreada o mezcla de especias si queremos un toque aún más exótico.

