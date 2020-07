Gelatina de piña y Yogur. La merienda perfecta para los pequeños de la casa o para sorprender a las visitas de este domingo familiar.

Ingredientes (6 Personas)

1 caja grande de gelatina de piña

1 lata de piña en almíbar

2 yogures descremados

Hojas de hierbabuena o menta frescas

Preparación

Preparar la gelatina de piña con dos tazas de agua. Cocinar y retirar del fuego. Agregar el almíbar de las piñas, el yogur y la mitad de las piñas picadas. Colocar en copas de martini o recipientes desmoldables. Refrigerar, preferiblemente de un día para el otro, para que cuajen bien. Servir frías y adornar con trocitos de piña y hojas de hierbabuena o menta frescas. Nota: Si quiere que quede más durita, agregar una cucharada de gelatina sin sabor, derretida, en el jugo de piña para que cuaje.