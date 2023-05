Van 9 víctimas del asesino de migrantes venezolanos en Texas y todo apunta que fue un crimen de odio racial y xenofobia

Brownsville,Texas .- De acuerdo a las investigaciones independientes que han salido a la luz pública, relatos de los migrantes sobrevivientes el móvil del asesinato es el odio racil y xenofobia.

Aun siendo latino, de origen mexicano, pero nacido en Estados Unidos el asesino plenamente identificado George Álvarez evidentemente actuó con saña, alevosía y totalmente movido por su odio hacia los migrantes.

Las declaraciones de sobreviviente indican que el individuo, un delincuente altamente peligroso y probablemente perteneciente a bandas o cárteles, lanzó insultos racistas y xenófobos a los migrantes que se encontraban en la calle ese día.

Una conductora que al parecer es la que se visualiza en las imágenes previamente antes del arrollamiento les dijo a los migrantes que se alejaran, porque el asesino venía insultado con agresividad a los migrantes por toda la calle, esto lo dijo un sobreviviente al ser consultado.

Posteriormente aparece el todoterreno 4×4 pesado conducido por el asesino George Álvarez quién lo dirige hacia los migrantes que estaban en la parada de autobus y dejá al menos 7 muertos en el acto, posteriormente han fallecido por no superar las heridas 2 más, y una decena de heridos.

¿Existe racismo entre latinos en Estados Unidos?

La respuesta es sí y no es nuevo, el racismo en usado por diferentes grupos etnicos de blancos a negros de negros a latinos y de latinos con residencia permanente y ciudadanía a latinos ilegales o migrantes como los que fueron víctimas, los latinos nacidos en EEUU se siente superiores a los latinos No-nacidos en EEUU, acosan y tratan mal a los latinos migrantes, el suceso en Brownsville,Texas es un ejemplo de esta situación en ese país.

En el video obtenido por cámaras de seguridad se puede apreciar como el delincuente conducía por el carril central de la calle y en un momento dado gira el volante y acelera en dirección hacia los migrantes que esperaban el autobus en la orilla de la carretera de forma pacífica.

El video de la masacre de venezolanos en #Texas por un delincuente altamente peligroso que había sido dejado en libertad por las autoridades de #EEUU

