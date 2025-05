Getafe C. F.: El fortín azulón que nadie quiere pisar.

El Getafe Club de Fútbol, conocido simplemente como «Getafe» o los «Azulones», es un club de fútbol con sede en Getafe, en la Comunidad de Madrid, España. Fundado el 8 de julio de 1983 como Getafe Club de Fútbol, es uno de los clubes más jóvenes de la Primera División española, pero ha logrado consolidarse en la élite del fútbol nacional, destacando por su espíritu de lucha y su competitividad.

Historia del Getafe C. F.

La historia del Getafe C. F. es una de ascenso meteórico y consolidación. Tras una refundación en 1983, el club inició su camino desde las categorías regionales hasta alcanzar la Primera División por primera vez en la temporada 2004-2005. Desde entonces, el Getafe ha demostrado una notable regularidad en la máxima categoría, estableciéndose como un equipo difícil de batir. Ha tenido destacadas participaciones en la Copa del Rey, llegando a la final en dos ocasiones, y ha competido en la UEFA Europa League, dejando huella por su solidez y su capacidad para superar a rivales de mayor presupuesto.

Entrenador Actual del Getafe C. F.

El entrenador actual del Getafe C. F. es José Bordalás. El técnico alicantino regresó al banquillo azulón en 2023, en su segunda etapa al frente del equipo. Bordalás es conocido por su estilo de juego intenso, su solidez defensiva y su capacidad para organizar equipos muy competitivos y difíciles de superar, características que han marcado la identidad reciente del Getafe.

Capitán Actual del Getafe C. F.

El capitán actual del Getafe C. F. es Djené Dakonam. El defensor togolés es un pilar fundamental en la zaga azulona y un líder indiscutible en el vestuario. Su compromiso, garra y experiencia lo convierten en un referente para sus compañeros y en un símbolo de la solidez defensiva del equipo.

Nombre y Posición del Getafe C. F. Actual

El nombre completo del club es Getafe Club de Fútbol, S.A.D. (Sociedad Anónima Deportiva). En la temporada 2024-2025, el Getafe C. F. ha logrado la permanencia en la Primera División, consolidando una vez más su lugar en la máxima categoría del fútbol español.

Estadio del Getafe C. F.

El estadio del Getafe C. F. es el Coliseum Alfonso Pérez. Ubicado en Getafe, este recinto fue inaugurado en 1998 y ha sido testigo de los mayores éxitos del club. Con una capacidad para más de 17.000 espectadores, el Coliseum es un fortín para los azulones, donde la afición ejerce una presión constante sobre los equipos visitantes.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Getafe C. F.

Aunque el Getafe C. F. no cuenta con un amplio palmarés de grandes títulos, ha logrado importantes hitos y clasificaciones:

Subcampeón de la Copa del Rey (2): 2006-07, 2007-08

2006-07, 2007-08 Ascensos a Primera División: Temporada 2003-04 (primer ascenso), Temporada 2016-17.

Temporada 2003-04 (primer ascenso), Temporada 2016-17. Participaciones en la UEFA Europa League: Destacadas actuaciones, llegando a octavos de final en la temporada 2019-20.

El Getafe se ha ganado el respeto en el fútbol español por su capacidad para competir con los clubes más grandes y por su persistencia en la máxima categoría.

Getafe C. F.: El fortín azulón que nadie quiere pisar. was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.