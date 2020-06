GIGI BORRELLI SE PREPARA PARA “COMENZAR DE CERO”

El cantautor ítalo-venezolano anuncia el estreno de su primer disco solista

Después de algunos años dedicados a la composición para otros artistas, el cantautor ítalo-venezolano Gigi Borrelli anuncia el lanzamiento de “Comenzar de cero”, sencillo que se desprende de su primer disco solista con el que apuntará a mercados hispano-parlantes, así como también a la industria musical europea.

Con una impecable trayectoria dentro de la escena del rock nacional, donde destacan 5 álbumes de estudio, 1 álbum en vivo, 2 EP y 3 sencillos, junto a las bandas Status, Manta y Los Alteregos, Gigi vuelve a la escena nacional e irrumpe a nivel internacional en una faceta más pop y una propuesta más personal.

Aunque no se ha revelado el nombre del disco, podemos adelantar que esta producción cuenta con ocho temas y un “bonus track”, todos compuestos por el artista, donde “Comenzar de cero” y su adaptación al italiano “Ricominciare da zero” son el abreboca de esta nueva etapa como solista. Cabe destacar que el estreno se realizará a finales del mes de julio, junto a un videoclip dirigido por el reconocido director zuliano Alex Galán.

– “Este disco representa el cierre de ciclos del pasado y la apertura a todo lo nuevo, desde los procesos creativos, formas de crear y concebir la música, la visión y dirección del proyecto hasta el sentido de responsabilidad. Aquí todo el peso caerá sobre mis hombros, pero es una presión muy particular, ya que viene acompañada de esa adrenalina que te motiva”, comenta el cantautor sobre esta primera producción.

Las expectativas son altas y las presentaciones no se harán esperar, ya que Gigi debutará este viernes 26 de junio en el Sunset Tavern de Miami, donde presentará “versiones acústicas” de sus temas en medio de invitados especiales y público en general a partir de las 7:00 PM y el 11 de octubre hará su debut oficial en el “House of Blues” de Orlando junto a Melendi, en un show para 2.500 personas.

Puedes seguir a Gigi Borrelli a través de su instagram @gigiborrellimusic y próximamente a través de la web www.gigiborrellimusic.com