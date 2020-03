Gil Yepes: Minimizar el daño económico depende de políticas gubernamentales

José Antonio Gil Yepes, director de Datanalisis, manifestó que las mejores respuestas al coronavirus Covid-19, son: Frenar la expansión por cuarentena, el tratamiento, la vacuna y minimizar el daño económico que supone el aislamiento.

«En cuanto a frenar la difusión, se observan tres patrones: Cuarentena Temprana, No Cuarentena y Cuarentena Tardía. Venezuela optó por la Temprana con buenos resultados, el bajo potencial de tratamiento no permite hacer otra cosa; Gran Bretaña pasó de No Cuarentena a Cuarentena Tardía y Brasil se mantiene en Baja Cuarentena». Señaló Gil Yepes.

Agregó que minimizar el daño económico depende de políticas gubernamentales y las opciones han sido «No hacer nada, apoyar el consumo y apoyar la inversión privada».

Aseveró que Venezuela se inició en «no Hacer nada», pero está hablando de apoyar el consumo. Por su parte Estados Unidos, China y los países europeos apoyan el consumo y la Inversión Privada. «Las políticas de apoyo al consumo son el pago de sueldos a los empleados de las empresas privadas, congelamiento de alquileres de viviendas y reducción del IVA. Las políticas para recuperar la producción son exoneraciones fiscales, créditos blandos y reducción de aranceles de insumos para inversionistas’.

A juicio del analista, si Venezuela es el país con las peores políticas y resultados económicos del mundo, «es de perogrullo que, para responder a la tragedia económica que se avecina, debería ofrecer grandes incentivos a la producción privada, pero el gobierno más bien insiste en pagos puntuales y adelantados de impuestos y subió la Unidad Tributaria».

Así mismo preguntó «¿Por qué lo hace, si la recuperación del crédito a la producción no le costaría nada, sólo necesita reducir el Encaje Bancario? Bajar aranceles a insumos no sería gran sacrificio si ya lo hizo para importar chucherías. Reactivar las empresas estatales entregando acciones a los deudores le ahorraría pagar sus deudas. Recuperar las empresas privadas que fueron expropiadas sólo le costaría ofrecer exoneraciones fiscales por unos años».

Finalmente refirió que las enfermedades y muertes por hambre y niños creciendo con deficiencias mentales por desnutrición desde 2014, «son pálidas para lo que viene si el gobierno continúa su plan ideológico de minimizar la empresa y mantener la cuarentena».

NOTA DE PRENSA

En : Opinión