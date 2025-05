GIRONA es CHAMPIONS: El Sueño de Montilivi se hizo Real.

El Girona Futbol Club, conocido simplemente como el «Girona» o los «Gironins», es un club de fútbol con sede en la ciudad de Gerona, Cataluña, España. Fundado el 23 de julio de 1930, el club ha vivido una transformación notable en los últimos años, pasando de categorías inferiores a consolidarse como un equipo de referencia en la élite del fútbol español, cautivando a aficionados con su juego valiente y ambicioso.

Historia del Girona F. C.

La historia del Girona F. C. es una narración de ascenso gradual y resiliencia. Durante la mayor parte de su existencia, el club militó en categorías regionales y la Segunda División B. Sin embargo, en la última década, el Girona experimentó un crecimiento exponencial, culminando con su primer ascenso a Primera División en la temporada 2017-2018. A pesar de un posterior descenso, el club demostró su capacidad de recuperación al regresar a la máxima categoría, estableciéndose como un competidor serio. Su reciente consolidación en la zona alta de la tabla ha sorprendido a muchos, pero es el resultado de un proyecto sólido y una visión clara, respaldada por la inversión y la gestión del City Football Group.

Entrenador Actual del Girona F. C.

El entrenador actual del Girona F. C. es Míchel Sánchez. Desde su llegada, Míchel ha implementado un estilo de juego ofensivo y atractivo, basado en la posesión y la creatividad. Su liderazgo y su capacidad para potenciar el talento de sus jugadores han sido clave para el éxito del equipo, convirtiéndolo en uno de los entrenadores más valorados de la Liga.

Capitán Actual del Girona F. C.

El capitán actual del Girona F. C. es Cristhian Stuani. El experimentado delantero uruguayo es una leyenda viva del club, un goleador incansable y un líder fundamental dentro y fuera del campo. Su compromiso, profesionalidad y su olfato goleador lo convierten en un referente para la plantilla y un ídolo para la afición.

Nombre y Posición del Girona F. C. Actual

El nombre completo del club es Girona Futbol Club, S.A.D. (Societat Anònima Esportiva). En la temporada 2024-2025, el Girona F. C. ha logrado un hito histórico al finalizar la Liga en la segunda posición, lo que le otorga una plaza directa para la próxima edición de la UEFA Champions League, la primera en la historia del club.

Estadio del Girona F. C.

El estadio del Girona F. C. es el Estadio Montilivi. Ubicado en Gerona, este campo, inaugurado en 1970, ha sido testigo de los mayores éxitos del club. Aunque es uno de los estadios con menor capacidad de la Primera División, con aproximadamente 14.000 espectadores, Montilivi se ha convertido en un fortín para el equipo, donde la afición gironina genera un ambiente vibrante y apasionado.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por el Girona F. C.

El Girona F. C. no cuenta con un amplio palmarés de títulos nacionales, pero ha logrado importantes hitos en su historia reciente:

Ascensos a Primera División: Temporadas 2016-17 y 2021-22.

Temporadas 2016-17 y 2021-22. Subcampeón de Segunda División: Temporada 2021-22.

Temporada 2021-22. Clasificación histórica a la UEFA Champions League: Segunda posición en la temporada 2024-2025.

La notable trayectoria del Girona en los últimos años ha consolidado su posición en la élite del fútbol español y lo ha proyectado a la escena europea, marcando un antes y un después en la historia del club.

