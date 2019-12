Gizel Mobayed es la imagen de la edición 20 de Sport Magazine

El equipo de “Sport Magazine”, encabezado por Diego Manuel Pereira y Joseph Daniel Herrera, anuncian la salida de la edición número 20 de la revista,

material que protagoniza el ancla de noticias de Televen Gizel Moyabed, y que le da la bienvenida a la época más bonita del año la Navidad.

Con su imagen, Mobayed muestra su lado Fitness y nos cuenta sus nuevos proyectos que tiene para el 2020 , La Producción estuvo bajo el Lente Fotográfico de Alirio Vargas , Make Up Dani Joss , Vestuario Ray Colección ,Logística Jhoser Duran ,Producción General Joseph Daniel Herrera en las instalaciones de Balance Medical Spa .

Gizel Ahora se suma a la amplia lista de importantes talentos que han sido retratados en las anteriores ediciones, tales como:

Chyno Miranda, Yuvanna Montalvo, Charyl Chacón, Josemith Bermúdez, Leo Aldana, Gustavo Elis, Laura Chimaras, Adriana Marval, Edymar Martinez entre otros.

“Sport Magazine”, es un proyecto que tiene la única finalidad de enaltecer lo mejor del arte, el entretenimiento y el deporte venezolano. En esta nueva

revista, sus directivos se han permitido ofrecer una mejor calidad de producción para el disfrute de cada uno de sus seguidores.

Desde este Lunes 02 de diciembre ya la pueden Encontrar de manera impresa en los Exclusivos Gym de Venezuela de manera Gratuita , También en su plataforma digital www.issuu.com Buscador : Sport Magazine Ve

Los temas que son expuestos en esta recién estrenada edición giran a favor de la salud, la farándula, el cine, moda, la estética, la influencia

digital, y otros contenidos de interés colectivo.

Para estás y otras informaciones, puede seguir la cuenta oficial de la revista

en Instagram: @sportmagazineveoficial

Joseph Herrera V.P. Sport Magazine.

