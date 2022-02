Global Finance reconoce a BBVA Provincial como “Mejor Banco de Treasury & Cash Management 2022” en Venezuela

La revista Global Finance, especializada en mercados financieros y banca de inversión, otorga cada año premios que se han convertido en un referente de calidad y confianza, reconociendo la excelencia de cientos de instituciones financieras en todo el mundo.

BBVA Provincial fue seleccionado como ganador en la categoría por país, por segundo año consecutivo, en los premios anuales de “Best Treasury & Cash Management Banks” realizados por Global Finance. La revista, que fue fundada en 1987 y tiene una circulación de más de 50.000 ejemplares y lectores en 193 países, seleccionó un ganador global y ganadores globales en seis sectores clave. También se escogieron ganadores en 77 países y territorios, y regionalmente en cuatro categorías.

Global Finance indicó, en el comunicado de prensa, que utilizó un proceso de evaluación con varios niveles (ingresos de bancos y proveedores e información de analistas de la industria, ejecutivos corporativos, expertos en tecnología e investigación independiente) para seleccionar los mejores proveedores de servicios. Adicionalmente fueron considerados una variedad de criterios entre los que se encuentran rentabilidad, cuota de mercado, servicio al cliente, precios competitivos, innovación de productos, entre otros.

«Nuestros premios honran a las organizaciones que han servido mejor a sus clientes en una crisis continua y sin precedentes», dijo Joseph D. Giarraputo, editor y director editorial de Global Finance. También indicó que mientras continua la pandemia la gestión de la tesorería es más importante que nunca.

BBVA Provincial es una institución con 68 años en Venezuela y forma parte del grupo financiero BBVA, que cuenta con presencia en más de 30 países del mundo. El banco se mantiene apostando por generar un valor diferencial, garantizando la continuidad de los procesos de gestión de tesorería, cash management y creando nuevas oportunidades con productos y servicios diseñados para aportar beneficios a todos sus clientes.

