Globy – Un servicio que te permite comprar productos abandonados

Muchas personas ya conocen la plataforma Globy, que cuenta con un marketplace B2B, así como una calculadora logística y otras herramientas gratuitas. A veces sucede que el comprador rechaza la carga por diversas razones, las principales son la falta de fondos para el pago, el incumplimiento de la mercancía con las características declaradas, errores administrativos, elevados aranceles aduaneros, tiempos de espera vencidos, etc. La plataforma Globy ayuda a encontrar una salida a la situación actual: conecta a los proveedores que poseen la carga con nuevos clientes ofreciendo un precio reducido por productos de la calidad adecuada. Cabe señalar que los productos caducados o dañados no pueden incluirse en la lista de cargas no reclamadas de Globy. En este artículo, hablamos sobre qué es la carga abandonada y cómo se puede canjear (o vender si eres proveedor).

¿Qué es una carga abandonada?

Para obtener información, nos pusimos en contacto con la organización internacional FIATA, que nos respondió que la carga abandonada es aquella que el importador no ha aceptado una vez transcurrido el plazo indicado. La carga permanece en el puerto entre 1 y 3 meses (según la situación) y después pasa a la categoría de abandonada. Si nos remitimos a las disposiciones del Derecho marítimo, resulta que la carga pertenece al remitente en caso de que el destinatario no la haya recogido. La empresa que ha enviado la carga paga los costes de colocación de la misma en el puerto y puede estar sujeta a una serie de sanciones por parte de las autoridades gubernamentales del país en el que se encuentra la carga. Para no ser responsables de la carga, los vendedores intentan no marcarse como transportistas en el documento MBL. Esta es la táctica correcta, ya que evita costes innecesarios en caso de problemas con la aduana. La carga que no está en la aduana también suele quedar sin reclamar.

¿Qué ofrece Globy?

Resulta que existe todo un mercado en el que se pueden encontrar mercancías que se han quedado en el puerto y recomprarlas. Por supuesto, los precios de las mercancías allí son mucho más bajos que en el catálogo B2B. Esto se debe al hecho de que al proveedor le conviene vender las mercancías lo antes posible, para no pagar por la permanencia prolongada de la carga en el puerto. El descuento mínimo se considera del 5%. Normalmente, el comprador recibe una reducción de precio del orden del 5-10%. Negocia con el proveedor y es probable que baje el precio, ya que no es tan fácil encontrar un comprador. Es importante tener en cuenta que Globy no interfiere en tus negociaciones con el proveedor y no te cobra ninguna comisión. Si el proveedor no puede encontrar un comprador, un tercero puede canjear sus mercancías con un descuento del 10-20%, es decir, la cooperación con Globy te salvará de este problema en la mayoría de los casos. Lo principal es registrarse a tiempo y publicar información sobre la carga de acuerdo con todas las reglas del portal.

Pasos para compradores y vendedores

Si eres vendedor , debes seguir estos pasos. Primero, debes crear una cuenta en la plataforma Globy, si aún no tienes una, e ingresar información real sobre tu empresa en el formulario (intenta no distorsionar la información, ya que se verificará). A continuación, debes enviar datos sobre la carga no reclamada , incluidas fotos de la carga y documentación. A continuación, debes establecer una tasa de descuento para atraer compradores potenciales (cuanto mayor sea el descuento, más rápido se canjeará tu carga). En la última etapa, debes realizar un seguimiento de tu solicitud y responder posibles preguntas de los clientes. Si te piden información adicional sobre la carga, intenta satisfacer la curiosidad del cliente.

Si eres comprador , también debes registrarte en Globy (usa LinkedIn o Google para acelerar el proceso). Debes especificar qué tipos de productos buscas y cuáles te interesan. Puedes ver la lista de envíos abandonados y elegir algo que se adapte a tus gustos. Se recomienda aprovechar los descuentos que ofrecen los propietarios de la carga. Debes verificar la documentación del proveedor (puedes recurrir a un abogado para esto) y asegurarte de verificar la calidad del producto. Puedes descartar la carga si no te conviene. Si tienes alguna pregunta, puedes contactar con el personal de Globy en un chat en línea o mediante una solicitud oficial.

