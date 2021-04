GNB aprehende a dos hombres con droga y armas de fuego en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana no da tregua ni descanso a su combate diario contra la delincuencia en el estado Bolívar, logrando la captura durante varios procedimientos a dos sujetos a quienes les incautaron drogas y armas de fuego.

Así lo informó el comandante de Zona Nro 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón durante labores de patrullaje seguridad aeroportuaria efectivos del Destacamento N° 623 arrestaron al ciudadano Walter Torres, tras incautarsele oculto en su equipaje tres (03) envoltorios de droga denominada marihuana, con un peso aproximado de ciento treinta (130) gramos, una (01) sub ametralladora marca Walther, modelo MP Kurz, calibre 9mm, serial 27243, con su respectivo cargador sin cartuchos, una (01) pistola marca SIG SAUER, modelo P 229, calibre .40, con su respectivo cargador sin cartuchos, serial U421111, una (01) pistola marca Pietro Beretta, modelo PX4, calibre 9mm con su respectivo cargador sin cartuchos, serial PX51061.

Rodríguez Cepeda indicó que el hombre pretendía abordar un vuelo hacia la Comunidad Parkupik del municipio Gran Sabana.

De igual manera señaló que en el sector «5ta República» de la parroquia Pijiguaos municipio General Manuel Cedeño, militares del Destacamento N° 626, efectuaron la detención de Arquímedes Millán Cadena, a quien se le incautó dos (02) envoltorios de material de presunta droga denominada Marihuana, con un peso aproximado de trescientos sesenta y cinco (365) gramos.

El General de Brigada precisó que este individuo se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el sector.

Los casos quedaron notificados al Ministerio Público en la entidad.

