GNB aprehendió a 04 ciudadanos con armas de fuego en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 capturaron a cuatro ciudadanos con armas de fuego, durante distintos procedimientos realizados en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares del Destacamento N° 622 aprehendieron en el sector Cachamay de Pueblo Guri a los ciudadanos Héctor Luis Bermúdez Figuera (36) y Thaidimar Jackelyn Martínez Ybarra (25), incautándole una escopeta calibre 16, una escopeta Calibre 12, cuatro cartuchos Calibre 12 percutidos y tres sin percutir, tres cartuchos Calibre 6 sin percutir y doce litros de bebidas alcohólicas de distintas marcas.

Asimismo el G/B Rodríguez Cepeda indicó que en otro procedimiento realizado por militares del Destacamento de Seguridad Urbana en la avenida Guayana de la población de San Félix, fue detenido el ciudadano Hendrik Alexis Brito Pumiaca de 25 Años quien tenía en su poder un arma de fuego tipo escopetín de color plata calibre 12 mm, sin serial ni marca visible, dos cartuchos calibre 12mm sin percutir, un teléfono celular marca Samsung modelo a-20s.

Para finalizar el Comandante de Zona N° G/B Rodríguez Cepeda manifestó que militares acantonados en el Punto de Atención al ciudadano “El Palmar” del Destacamento N° 625, capturaron en el sector Las Cuatro Casas del Palmar ubicado en el municipio Padre Pedro Chien, al ciudadano Pedro Manuel Díaz Pérez de años a quien le incautaron

Un arma de fuego de fabricación casera tipo facsímil.

El G/B Rodríguez Cepeda puntualizó que todos los procedimientos fueron puestos a la orden del Ministerio Publico en el estado Bolívar para que ejecute las diligencias pertinentes.

