GNB aprehendió a ciudadano por porte ilícito de arma de fuego en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de un ciudadano con un arma de fuego de fabricación casera en la población de San Félix en el estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que el procedimiento se llevó a cabo en el sector La Invasión de 25 De Marzo, cuando militares del Destacamento de Seguridad Urbana realizaban labores de patrullaje preventivo.

Destacó que el detenido fue identificado como Enrique Lares Ramírez de 23 años quien fue puesto a la orden del Ministerio Público en la entidad.

Retención de combustible

El G/B Rodríguez Cepeda informó que en otro procedimiento realizado en la planta de Distribución de Combustible de Combustible (Sisor), militares del Comando de Zona N° 62 retuvieron cuatro envases de plástico de 70 litros, dieciocho envases de plástico de veinte 20 litros, un tambor de hierro de 200 litros, con un contenido aproximado total de 700 litros.

Puntualizó que dicho procedimiento fue notificado ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la entidad.

