GNB aprehendió a cuatro ciudadanos por hurto de material estratégico en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención en flagrancia de cuatro ciudadanos cuando se encontraban sustrayendo dos rollos de guayas de aproximadamente doscientos 200 metros, en las instalaciones del Complejo Hidroeléctrico «Francisco De Miranda» (Caruachi).

El General Rodríguez Cepeda manifestó que el procedimiento lo realizaron efectivos militares adscritos al Punto de Atención al Ciudadano “Caruachi” del Destacamento N°622, acantonados dentro del complejo hidroeléctrico.

“Estos ciudadanos fueron detenidos en el patio posterior del Complejo Hidroeléctrico “Caruachi” cuando pretendían sustraer el material estratégico, quedando identificados como Yonier Alejandro Salazar Gamboa de 26 años, Ángel Rafael Carrasquel Martínez de 35 años, Robinson José Fermín Martínez de 22 años y José Antonio Carrasquel Martínez de 22 años quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Publico en el estado Bolívar”, aseveró el General Rodríguez Cepeda.

Retención de Combustible

En dos procedimientos realizados por efectivos militares del Comando de Zona N° 62, fueron retenidos 285 litros de combustible ilegal.

El Comandante de la Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda informó que en el PAC “Peaje Guayana” se retuvieron 150 litros de diesel en diferentes envases, y fue notificada la Fiscalía Superior por manejo indebido de sustancias peligrosas.

De igual forma en el PAC “Puente Orinoquia” fueron retenidos 135 litros de combustible tipo gasolina, los cuales eran transportados en distintos recipientes y fue notificada el Ministerio Publico en el estado Bolívar.

