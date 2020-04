GNB aprehendió a dos ciudadanos con 800 kg de material estratégico en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Dos ciudadanos con 800 kilogramos de material estratégico (guayas de cobre, fueron aprehendidos por efectivos militares del comando de zona N° 62 en el estado Bolívar.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento se llevó a cabo en el Punto de Atención al Ciudadano “Planta de Paella” de la Primera Compañía del Destacamento N° 625 en Puerto Ordaz.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Richard Abraham Guarisma Farías (26) y Yohany José Lira Rodríguez (22) a quienes les retuvieron la cantidad de 800 kg Guayas de cobre, dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Publico en la entidad.

Detenido por porte ilícito

En otro procedimiento fue detenido el ciudadano Esneider Gabriel Gómez Tocuyo de 35 años a quien le incautaron un arma de fuego tipo escopeta con seriales no visibles.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que la detención se llevó a cabo en el sector Castillito, carretera nacional Upata de Puerto Ordaz por efectivos militares del Destacamento N° 625 y fue notificado el Ministerio Publico por porte ilícito de arma de fuego.

