GNB aprehendió a dos ciudadanos con material aurífero en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante un procedimiento realizado por efectivos militares del Comando de Zona N°62 fueron capturados dos ciudadanos con 4,536 kilogramos de material aurífero en la población de Santa Elena de Uairén.

El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que la detención fue realizada por militares del Punto de Atención al Ciudadano «San Ignacio» del Destacamento N°623, quienes capturaron Ángel Jesús Marquez Castrillon (23) y José Ramón Gardones Vera (35) transportando el material oculto en un vehículo particular.

El G/B Rodríguez Cepeda refirió que los detenidos se trasladaban en un vehículo marca Ford, modelo Furgón, color Blanco, placas A88CR4A, desde la población del Dorado con destino a Santa Elena de Uairén, municipio Gran Sabana del estado Bolívar.

Manifestó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público en la entidad.

