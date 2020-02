GNB aprehendió a dos ciudadanos con material minero ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar). Una nueva retención de material minero ilegal, realizaron efectivos militares del Comando de Zona N°62 en el estado Bolívar.

El Comandante de esa unidad militar G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante el procedimiento realizado por militares del Destacamento N°623, resultaron aprehendidos los ciudadanos Maria **** (39) y Adrian *** (46), a quienes le incautaron 02 bombas de agua de 13 HP, cuando realizaban actividades de minería ilegal en la cabecera del río Uaiparu, ubicado en la parroquia Ikabaru del municipio Gran Sabana.

El General Rodríguez Cepeda destacó que dicho procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía 12° del Ministerio Público.

De igual forma el Comandante de la Zona N°62 manifestó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares adscritos al «Puesto CVG BAUXILUM», se recuperaron 200 metros de cable de control y 80 metros de cable de potencia que se presume fueron hurtados y abandonados en las adyacencias de dicha empresa, notificándose al Ministerio Público.

