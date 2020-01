GNB aprehendió a dos ciudadanos por contrabando de material estratégico en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Durante labores de patrullaje efectivos militares del comando de zona N° 62 capturaron en la población de San Félix, a dos ciudadanos que transportaban 274 kilogramos de cobre ocultos en un vehículo particular.

El Comandante de la Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares adscritos al Destacamento de Seguridad Urbana, quienes aprehendieron a los ciudadanos Endry Enrique Mota Ramos (36) y José Francisco Ochoa (29) cuando transportaban 44 piezas de material estratégico ocultos en un vehículo marca Hyundai modelo Getz Color Gris Placas BEY21B.

El General Rodríguez Cepeda destacó que fue notificada la fiscalía Tercera del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

Cuatro detenidos con droga

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó que durante varios procedimientos realizados por efectivos militares de los Destacamentos N° 625 y el Destacamento de Seguridad Urbana fueron capturados cuatro ciudadanos con varios envoltorios de presunta droga.

El General Rodríguez Cepeda destacó que en la población de San Félix militares de Desur aprehendieron a los ciudadanos Le** de Jesús B*** S (26), a quien se le incauto 15 envoltorios de presunta droga denominada crispi con un peso aproximado de 3,1 gramos y Marcos o H**** M***z (25) con 10 envoltorios de un material sintético contentivo en su interior de la presunta droga denominada marihuana con un peso aproximado de 2.2 gramos durante procedimientos distintos.

Mientras que militares del Destacamento N° 625 capturaron en el sector sector Unare 1, Río Yocoima de la población de Puerto Ordaz al ciudadano Luis Henríquez Aponte López (36) incautándole en su bolsillo derecho del pantalón la cantidad de 09 envoltorios de presunta droga denominada marihuana con un peso aproximado de 2.86 gramos.

Asimismo en el sector Las Casitas de Core 8, fue detenido el ciudadano Andrés Alejandro Rojino Bolívar (32) quien llevaba oculto 08 envoltorios de presunta droga denominada marihuana con un peso aproximado de 2.53 gramos, una (01) balanza, 02 teléfonos celulares y la cantidad de 50.000 bolívares en efectivo.

El comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda destacó que todos los procedimientos fueron puestos a la orden del ministerio Publico en el estado Bolívar.

GNB aprehendió a dos ciudadanos por contrabando de material estratégico en el estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno