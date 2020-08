GNB aprehendió a tres ciudadanos con materiales y equipos de minería ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Combatiendo el ejercicio de actividades de mineria ilegal a lo largo y ancho del estado Bolívar, efectivos del Comando de Zona N°62 capturaron a tres ciudadanos en distintos procedimientos con material, equipos y herramientas comunmente utilizadas para ejecutar maniobras que transgreden la Ley de Minas y la Ley del ambiente vigentes en la legislación venezolana. El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares adscritos al Destacamento N°620 capturaron en la población de La Paragua, a los ciudadanos Gildwerd Antonio Ramos Roman (38) y Luis Rafael Lascano Garcia (48) quienes se trasladaban en un vehículo Ford Fiesta Move color azul, placa AD3224AG, serial motor 8YPZF16N3B8A12092, transportando 1,306 kilogramos de Mercurio (Azogue), 40 litros de combustible tipo Gasolina, distribuidos en envases de varios tamaños y dos equipos celulares de distintas marcas y modelos. «Estos ciudadanos fueron retenidos durante labores de patrullaje de seguridad ciudadana por el sector El Coco de la Población de La Paragua en el municipio Bolivariano Angostura, transportando este material sin justificar su origen y legalidad», señaló el Comandante de Zona N°62. Igualmente el G/B Rodríguez Cepeda manifestó que en el sector La Antena, de esa misma jurisdicción fue detenido el ciudadano Arnaldo José Perozo Subero (27) transportando en una camioneta Toyota: 01 Compresor color gris sin marca, 01 Burro minero, 01 Motor marca VM serial Nro. 20010111a, 01 Acoplado color azul con base serial de chapa Nro. sun2105G7A17912, 03 poleas, 02 alfombras de color azul de aproximadamente 01 metro, 08 metros de alfombra color negro, 25 metrosde manguera color naranja de compresor, 01 plástico de color negro de 20 metros aproximadamente y 01 tubo de 6 pulgadas pata gallina. «Este ciudadano fue detenido por la presunta contravención del Artículo N° 32 de la Ley de Minas en concordancia con la Ley Penal del Ambiente, asímismo por no presentar la documentación que ampare su legalidad, continuamos en la lucha por evitar la ejecución de minería ilegal en la entidad», refirió el G/B Rodríguez Cepeda. Finalizó asegurando que ambos procedimientos fueron puestos a la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

