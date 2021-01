GNB aprehendió a tres integrantes del GEDO «Los Babos» en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana continúa su lucha frontal contra la delincuencia organizada en el estado Bolívar, logrando la captura de tres sujetos miembros de un grupo delictivo dedicados al secuestro y robo de vehículos en la población de Guasipati.

La información fue suministrada por el comandante de la Zona N° 62, el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien siguiendo lineamientos del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB y en atención a denuncia interpuesta por transeuntes de la zona, militares del Destacamento N° 625 en conjunto con funcionarios del CICPC lograron aprender y desarticular esta peligrosa banda que mantenia en zozobra a unidades de transporte público y transeúntes que circulan a la altura de la Troncal 10 en la entidad.

Los detenidos quedaron identificados como Leandro de Jesús ****, alias «El Junior», Carlos **** alias «El Palmareño» y Carlos Eduardo *** alias «El Mechas».

Rodríguez Cepeda manifestó que a los antisociales se les incautó dos (02) armas de fuego tipo Escopeta, 12mm, un (01) facsímil, un (01) par de botas militares, un (01) chaleco táctico negro, un (01) chaleco táctico verde, un (01) pasamontañas y un (01) uniforme de la FANB.

El procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalia Segunda del Ministerio Público.

