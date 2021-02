GNB aprehendió a un ciudadano con 2 toneladas de plástico y varios cilindros de oxígeno y nitrógeno

Funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a un ciudadano por la tenencia ilegal de dos toneladas de plástico y varias bombonas de oxígeno y nitrógeno en la ciudad de Puerto Ordaz.

El comandante de la Zona N° 62 General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda indicó que cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón se realizó la detención del ciudadano Orlando José Castillo Osorio tras hallarle cilindros de oxígeno, de nitrógeno y un (01) equipo de oxicorte así como también dos (02) toneladas aproximadamente de plástico.

Rodríguez Cepeda señaló que el procedimiento fue efectuado por militares del Destacamento N° 625, durante labores de patrullaje en el sector Loma de Santa Rosa de Puerto Ordaz.

El detenido no poseía ningún tipo de documentación legal que avalara la legalidad y origen del material y los equipos retenidos.

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público en materia de material estratégico.

