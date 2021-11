GNB arrestó a hombre y sacó de circulación escopeta ilegal

Prensa CZGNB-44

Gracias a las labores de investigación efectuadas por los funcionarios del Destacamento Rural 44-1, del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZGNB-Miranda), se logró la detención de Robinson Alexander Blanco Guzmán a quien se le decomisó un arma de fuego, tipo escopeta.

Muestra de la efectividad de los planes implementados por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez y la supervisión del Comandante del CZGNB-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, para garantizar la sensación de seguridad y paz en la entidad, los uniformados lograron atrapar al ciudadano y sacar de circulación el arma de fuego para la cual no portaba los permisos establecidos.

El procedimiento se efectuó en el sector Herrera de Río Chico, donde se mantienen distintos operativos de seguridad preventivos. El procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público.+

