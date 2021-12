GNB atrapó a hombre armado con facsímil

Prensa CZGNB-44

En el sector La Pica de San Francisco de Yare, funcionarios del Desur Charallave del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana, detuvieron a un Reggy Francisco Pérez Suárez.

El procedimiento se ejecutó cuando los funcionarios se encontraban patrullando en el mencionado sector, y el hombre intentó evadir la comisión, por lo que se le dio la voz de alto, al momento de la revisión, se le decomisó un arma de fuego, tipo facsímil, con seis proyectiles.

La detención se logró gracias a los constantes dispositivos implementados por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, que se ejecutan en toda la región.

