GNB atrapó a microtráficante con 30 envoltorios de cripy

Muestra de la lucha frontal emprendida por centinelas del Comando de Zona 44 de la Guardia Nacional Bolivariana, efectivos del Destacamento 444 (D444), durante la revisión en una unidad de trasporte, detuvieron a Henrry José Chacón Caguana a quien le incautaron 24 gramos de presunto cripyy, un celular y 20 dólares.

El procedimiento se ejecutó cuando los uniformados se encontraban dando cumplimiento a los dispositivos en materia de seguridad establecidos por el Comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez, en el punto de control de El Guapo.

Los efectivos procedieron a realizar la revisión de la unidad de transporte que iba para Cupira, cuando notaron al ciudadano, quien intentó darse a la fuga, al momento de darle la voz de alto, se procedió a revisar las pertenencias encontrándole los 30 envoltorios, razón por la que fue detenido y puesto a la orden del Ministerio Público del estado Miranda.

