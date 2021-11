GNB atrapó a solicitado por homicidio con municiones viajando en autobús

Prensa CZGNB-44

Como Luis Armando Gómez Sánchez quedó identificado el hombre detenido durante una operación realizada por funcionarios del Destacamento 442 (D442), de chequeo y resguardo de los pasajeros de las unidades de transporte público en Nueva Cúa, en los Valle del Tuy.

Dando cumplimiento a los planes en materia de seguridad, implementados por el Comandante de la Zona de Defensa Integral en Miranda (Zodi-Miranda), General de División Johan Hernández Lárez en conjunto con el comandante del Czgnb-44, General de Brigada Félix Arnos Rodríguez los uniformados se mantienen desplegados en toda la jurisdicción de manera preventiva para garantizar la sensación de seguridad y paz de los mirandinos.

En el procedimiento, al ciudadano se le decomisaron cinco proyectiles, calibre 5, además en el chequeo de sus datos a través del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), se detectó requerimiento emanado del Juzgado Noveno del estado Aragua, por el delito de homicidio calificado. El caso fue remitido al Ministerio Público del estado Miranda.

