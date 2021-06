GNB captura a alias Jean Marcos integrante del GEDO «El Tortuguita» en el estado Bolívar

Nuevamente la Guardia Nacional Bolivariana propina un duro golpe a las organizaciones criminales en el estado Bolívar, logrando la captura de un integrante del grupo delictivo «El Tortuguita».

Así lo informó el comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda quien dando cumplimiento a las instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse Pabón, destacó que el procedimiento fue llevado a cabo por el Destacamento N° 624 dando con la aprehensión de este delincuente en el sector Las Casitas del municipio El Callao.

El sujeto detenido e identificado como Jean Marcos Ferrero Gómez, alias «Jean Marco» era uno de los líderes negativo de esta organización hamponil señalada de distribuir y comercializar sustancias estupefacientes, además de mantener en zozobra a los habitantes de comunidades en la jurisdicción.

En el procedimiento efectivos militares le incautaron un (01) arma de fuego tipo escopeta de fabricación no Industrializada, tres (03) cartuchos marca Cavim Cal 12 MM, sin percutir, noventa y dos (92) envoltorios de presunta droga denominada Marihuana, con un peso total bruto aproximado de Doce (12) Gramos, dos millones (2.000.000,00) de bolívares y una (01) balanza electrónica sin marcas.

Rodríguez Cepeda manifestó que en el estado Bolívar, la GNB se mantendrá apostada y desplegada para erradicar la delincuencia organizada en la entidad.

Para finalizar indicó que el caso fue notificado a la Fiscalía 14 del Ministerio Público.

