GNB captura a dos integrantes del GEDO «El Negro Favio» dedicados a la trata y explotación sexual de mujeres

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana capturaron a dos integrantes del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada «El Negro Favio» quienes pertenecen a red de tráfico de personas con fines de explotación sexual.

Se informó que según instrucciones de la Cmdancia Gral GNB, efectivos militares del Destacamento N° 625 junto a funcionarios del DGCIM Región Guayana, mediante labores de inteligencia e investigación lograron la aprehensión de dos hombres en el PAC del Peaje Palo Grande, cuando trasladan a bordo de dos vehículos marca Mitsubishi, modelo Touring , clase Automovil placas AA883VB y AH238BA a siete (07) ciudadanas.

Señaló que dichas ciudadanas eran trasladadas bajo engaño de pagos y beneficios especiales con destino al sur del estado, especificamente a la población de El Dorado municipio Sifontes.

Los detenidos fueron indentificados como Gregory José Moreno Palomo y Ricardo Rafael Pérez Cabrera quienes integraban este grupo delictivo siendo estos los que se encargaban de buscar a las mujeres que luego eran llevadas al punto de explotación sexual.

El procedimiento quedo notificado a la Fiscalía 16 del Ministerio Público en la entidad.

