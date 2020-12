GNB captura a dos sujetos por hurto de 1.320 litros de gasoil en Planta de PDVSA en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana firme en la lucha contra el Contrabando de Extracción, capturaron a dos ciudadanos de manera flagrante cuando sustraían combustible tras romper las tuberías de la de Planta PDVSA SISOR en la ciudad de Puerto Ordaz estado Bolívar.

La información fue suministrada por el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda quien indico que cumpliendo instrucciones del Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana MG Fabio Zavarse, efectivos militares del Destacamento N° 625 durante labores de vigilancia y patrullaje a lo largo de las tuberías del sistema de suministro de combustible Oriente PDVSA en las instalaciones de la Planta SISOR ubicada en la ciudad de Puerto Ordaz, aprehendieron en flagrancia a dos ciudadanos extrayendo combustible.

En el procedimiento se incautaron mil trescientos veinte (1.320) litros de gasoil almacenados en seis (06) tambores, una (01) manguera de presión con niple y un (01) alicate manual.

El GB Rodríguez Cepeda preciso que los detenidos quedaron identificados como Johan ****go y Wi** Rafael*** (28) y Wilson Rafael **** (26).

El procedimiento fue notificado a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público, con competencia en materiales estratégicos.

