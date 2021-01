GNB captura a integrantes de la Banda «Las Orquídeas» en el estado Bolívar

En el estado Bolívar la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se mantiene en firme combate contra la criminalidad y la delincuencia, logrando apresar a cuatro hombres que integraban una banda dedicada al robo y hurto en el municipio Angostura.

El General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 informó que cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB funcionarios del Destacamento N° 622, desmantelaron al peligroso grupo delictivo denominado “Las Orquídeas”, que mantenía en zozobra a habitantes de la población El Guri.

El GB Rodríguez Cepeda señaló que luego de atender denuncia de un ciudadano que manifestó haber sido objeto de robo, efectivos militares desplegaron un operativo de patrullaje en la localidad, donde capturaron a cuatros sujetos identificados como Jesús Alberto Ginez Orazma alias “El Cochino”, Heber Abraham Flores, “El Elias”, Moisés David Álvarez alias “El Mortadela” y Jeanleyker Garanton quienes fueron identificados por la víctima.

Preciso que a los antisociales se les incauto un (01) facsímil de arma de fuego, un (01) arma de fuego tipo chopo con un cartucho calibre 38 mm, un (01) Arma Blanca tipo cuchillo y un Teléfono celular marca Samsung.

Por microtráfico

Asimismo el G/B Rodríguez Cepeda declaró que tras labores de patrullaje en el Sector El Paraíso del municipio El Callao, militares del Destacamento N° 624, lograron la detención del adolescente de 17 años de edad a quien se le incautó la cantidad de ciento ochenta (180) envoltorios de presunta droga denominada marihuana, con un peso de (28,6) gramos, una (01) balanza electrónica y dos millones (2.000.000,00) de bolívares.

Resaltó que el menor arrestado se dedicaba a la venta y distribución de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el sector.

Ambos procedimientos fueron notificados y puestos a la orden del Ministerio Público en la entidad.

