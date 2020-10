GNB captura a sujeto por hurto de material estratégico en Bolívar

Cumpliendo instrucciones del Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, M/G Fabio Zavarse, funcionarios del Destacamento N° 626, capturaron a un sujeto por hurto de material estratégico en las instalaciones de la Empresa Básica CVG Bauxilum, ubicada en la población Los Pijiguao del municipio Cedeño.

El comandante de Zona N° 62, G/B Adolfo Rodríguez Cepeda, informó que durante patrullaje de seguridad en las instalaciones básicas y estratégicas de la empresa estatal lograron detener a Luis Omar Flores Sánchez de 22 años de edad quien fue sorprendido de manera flagrante.

El G/B Rodríguez Cepeda destaco que en el lugar efectivos militares le incautaron tres rollos con 36 metro de cable con un peso total de 69 kilogramos (cobre).

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público por hurto de material estratégico.

