GNB: Capturado ciudadano por crueldad animal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que militares adscritos a la Primera Compañía del Destacamento N°625 practicaron la detención de un ciudadano por crueldad animal en la ciudad de Puerto Ordaz del estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó al aprehendido como Felipe Antonio Rivero (62) quien ocasionó múltiples heridas con un arma blanca a un semoviente canino, hecho suscitado en la calle Occidente de la urbanización Campo B del sector Ferrominera.

«Nuestros efectivos recibieron la denuncia de un ciudadano que le había causados heridas en varias partes del cuerpo a un canino por lo que actuaron de inmediato, notificándole al Misterio Público de dicho procedimiento», sentenció el Comandante de Zona N°62 G/B Rodríguez Cepeda.

El G/B Rodríguez Cepeda puntualizó que se mantienen desplegados a lo largo y ancho del estado Bolívar para garantizarle seguridad y resguardo a la ciudadanía.