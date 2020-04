GNB capturó a 04 ciudadanos con dos panelas de droga en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N°62 en el estado Bolívar, capturaron en el Punto de Atención al Ciudadano «Puente Angostura» a cuatro ciudadanos que transportaban de manera oculta dos panelas de presunta marihuana.

El Comandante de Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda refirió que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N°621 en la parroquia Agua Salada, quienes durante labores de chequeo y revisión de vehículos se percataron que en la parte trasera del vehículo Toyota Terios donde se trasladaban los detenidos mantenían oculta la droga cuyo peso arrojó 1,052 kilogramos aproximadamente.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a los detenidos como Joseph Ruiz Rodríguez (40), Junior González González (26), Yaneizi Hurtado Linero (22) y Yanelsi De Vera Izquierdo (20), quienes fueron puestos junto a la evidencia a la orden del Ministerio Público en el estado bolívar.

