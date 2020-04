(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Durante labores de patrullaje y supervisión, efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 capturaron en flagrancia a 07 ciudadanos cuando extraían partes y herramientas de las instalaciones de la Ferrominera del Orinoco en el estado Bolívar.

El Comandante de zona N° 62 informó que el procedimiento fue realizado por militares del Destacamento N° 625 destacados en el Puesto Comando Sidor, y los detenidos quedaron identificados como Óscar Figuera Gómez de 39 años de edad, Luis Barrios de 23 años, Fernando Salcedo de 19 años de edad, Jheanmpierre Rojas de 19 años de edad, Asbel Bellorin Jaramillo de 22 años de edad, Raywin Lunar Urbano de 24 años de edad y Royer Olivo Viamonte de 19 años de edad, quienes fueron sorprendidos sustrayendo tornillos y grapas de la vía férrea de dicha empresa.

El G/B Rodríguez Cepeda destacó que entre la evidencia incautada destacan dos cestas (maras) de color amarillo y anaranjado contentivas de 46 tornillos y grapas de hierro utilizados para fijar los rieles de la vía férrea y una carrucha oxidada.

Puntualizó que dicho procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público por hurto de material estratégico.



Retención de material aurífero

En otro procedimiento el G/B Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares del Destacamento N° 624 retuvieron en el Punto de Atención al Ciudadano “Casa Blanca” una barra de presunto material aurífero con un peso aproximado de 194 gramos.

El Comandante de Zona N° 62 resaltó que dicho material era transportado por el ciudadano Carlos Eleazar Torres de 39 años quien no presentó documentación legal que ampara el origen legal del mismo.

El procedimiento fue puesto a la orden de la Corporación Venezolana de Minería.

GNB capturó a 07 ciudadanos por hurto de material estratégico de Ferrominera del Orinoco was last modified: by

En : Noticias Nacionales