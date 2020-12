GNB capturó a 11 integrantes del GEDO “El Perú” en El Callao

La Guardia Nacional Bolivariana continúa su férrea lucha contra la criminalidad y la delincuencia organizada, logrando la captura de once (11) personas integrantes del grupo delictivo “El Perú” en el municipio El Callao del estado Bolívar.

El comandante de la Zona N° 62, GB Adolfo Rodríguez Cepeda informo que tras un arduo operativo de patrullajes y profilaxis en el sector El Perú del municipio El Callao, una comisión mixta de efectivos militares del Destacamento de Comandos Rurales N° 628 y la Dirección General de Inteligencia Militar (DGCIM) apresaron a 3 mujeres y 8 hombres miembros de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (Gedo) vinculados a robos, extorsiones y cobros de vacunas en la jurisdicción.

Los detenidos quedaron registrados como Yuraima Josefina ***illo Alcalá, Mariana Del Valle ***er Jar**llo, alias: La Negra, Luz Elena ****za Pedroza, Alexis *ugenio ***J**llo, alías: Alexito, *** Alexander Rodríguez, alías: Luisito, ***is Alexander Salas, alías: Misunga, ***, alías: El Bemba, I****anz Betancourt, alías: El Irwin, E****rni Rondón, alías: Elvito, ***illas Rodríguez y *io Marín Ro**ndón, alías: El Fresa.

En la operación se logró la incautación de veintinueve (29) gramos de presunta droga Cocaína; trescientos ochenta (380) gramos de presunta Súper Marihuana (Krispy), veinticinco (25) cartuchos 7,62x39mm, un (01) radio transmisor, un(01) peso electrónico, así como también la retención de tres (03) vehículos automotores y tres (03) cuadernos logísticos usados para el control de venta de drogas, cobro de vacunas y extorsiones a pequeños mineros.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

GNB capturó a 11 integrantes del GEDO “El Perú” en El Callao was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales