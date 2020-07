GNB capturó a 12 ciudadanos y desmanteló depósito clandestino de combustible en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- El Comandante de Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la captura de 12 ciudadanos que laboraban en un depósito clandestino de combustible ubicado en el sector El Salto de la población Santa Elena de Uairén del estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que el procedimiento fue realizado por efectivos militares adscritos al Destacamento N°623 en el municipio Gran Sabana, quienes luego de realizar labores de investigación y patrullaje dieron el dicho depósito ilegal.

“Nuestros centinelas hallaron en el depósito clandestino 8 bidones contentivos de 280 litros de combustible así como 61 envases de distintos tamaños vacios, capturando en flagrancia a 12 ciudadanos que se encontraban laborando en el mismo”, aseveró el G/B Rodríguez Cepeda.

Asimismo el Comandante de Zona N° 62 identificó a los detenidos como Larry **des Rodríguez (32), Daniel Enrique **nco (19), Junior ** Fl**s (23), Juan ** **rillo (26), Jonathan José *** (21), Euromar R**a **anco (25), Jairo Romero I**a (36), Ender **erra * (20), José *a Be**z (38), Na*** B**go Martínez (19), Jo**n Alcalas Rodríguez (18) y Junior D** Velázquez Junior (35) quienes fueron puestos a la orden del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

Detenido ciudadano por tráfico de municiones y ejercicio de minería ilegal

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Punto de atención al Ciudadano “La Romana” del Destacamento N° 625 fue detenido el ciudadano Henry José **guez **ínez de 40 años a quien le retuvieron 98 municiones calibre .223mm y 52 platinas elaboradas de material ferroso.

El Comandante de Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda refirió que el detenido se desplazaba en un vehículo marca Chevrolet modelo Grand Vitara, color gris placas VBZ53J donde llevaba oculto dicho material y fue puesto a la orden del Ministerio Público por tráfico de municiones y de material para Minería Ilegal.