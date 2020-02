GNB capturó a 2 ciudadanos por tráfico de 37.540 litros de combustible en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El comandante de la Zona N°62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención en flagrancia de dos ciudadanos, que se encontraban descargando una cisterna contentiva de 37.000 litros de combustible tipo diésel en envases plásticos tipo bidones en las adyacencias a una vivienda ubicada en la carretera nacional Troncal 19 del municipio Sucre, estado Bolívar.

El G/B Rodríguez Cepeda manifestó que el procedimiento fue realizado por militares adscritos al Destacamento N° 621, e identificó a los detenidos como Nesi Lira (56) y Arbenis Alberto Iguaran Gil (35) quienes se presume comercializarían el combustible ilícitamente.

«Nuestros efectivos al revisar en el interior de la vivienda avistaron además dos envases platicos con capacidad para 70 litros cada uno y dos tambores con capacidad para 200 litros cada uno para un total de 540 litros de combustible tipo diésel adicionales al contentivo en el camión cisterna», aseguró el General Rodríguez Cepeda.

Fue notificada la fiscalía anticorrupción del Ministerio Público de dicho procedimiento.

En otro procedimiento realizado por militares del Destacamento N° 623 fue detenido un ciudadano que poseía 50 dediles de presunta cocaína en el estómago.

El Comandante de la Zona N°62 G/Rodríguez Cepeda informó que el detenido arribó al aeropuerto de Boa Vista proveniente de la ciudad de Caracas y pretendía trasladarse al continente europeo.

«Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana practicaron la detención de un ciudadano identificado como Andris René Delgado Sánchez de 26 años por poseer cocaína intraorganica, y quien falleciera luego de ser trasladado al hospital Rosario Vera Zurita de Santa Elena de Uairén por presuntamente explotársele un dedil durante el proceso de expulsión», refirió el G/B Rodríguez Cepeda.

Resalto que los dediles de cocaína tenían un peso aproximado de 554 gramos, y fue notificado el Ministerio Público de dicho procedimiento.

