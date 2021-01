GNB capturó a 3 sujetos con tubos petroleros en la empresa SIDOR

En el estado Bolívar, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron a 3 hombres por tráfico de material estratégico propiedad de la empresa Sidor.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62, quien precisó que efectivos del Destacamento N° 625 cumpliendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, efectuaron patrullaje de seguridad en las instalaciones de SIDOR logrando la detención de 3 ciudadanos a quienes se les retuvo ocho (08) tubos de hierro petrolero de dos pulgadas de aproximadamente seis (06) metros.

Los detenidos quedaron identificados como Jose Gregorio ****, Alí Ramón ****avo y**** Miguel V***onte Sifonte.

De igual manera informo el GB Rodríguez Cepeda que el material era transportado en un 01 carro de fabricación casera.

El procedimiento fue notificado al Ministerio Público para que ejecuté las actuaciones pertinentes.

GNB capturó a 3 sujetos con tubos petroleros en la empresa SIDOR was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias Nacionales