GNB capturó a 7 ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N°62 aprehendieron a 7 ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego durante varios procedimientos realizados en distintos puntos del estado Bolívar.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que en el Punto de Atención al Ciudadano “La Romana” del Destacamento 625, fueron detenidos los ciudadanos Luis Navarro Hernández (49) a quien se le incautó un arma de fuego tipo pistola, modelo Beretta calibre 380, Serial 34896 y 01 cargador contentivo de cinco (05) cartuchos sin percutir.

Asimismo fue detenido el ciudadano Juan Vicente Cabeza Rondón (56) a quien le incautaron 25 cartuchos Calibre 12 mm, los cuales pretendía trasladar hacia la zona sur del estado. Fue notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Publico por ambos procedimientos.

De igual forma el General Rodríguez Cepeda manifestó que en el PAC “Unare” del Destacamento 625, fueron aprehendidos los ciudadanos Jonathan Ricardo Tineo Guevara de 24 años y Johanson Tineo Guevara de 20 años a quienes le incautaron un arma de fuego tipo facsímil y fueron señalados de intentar robar a transeúntes del sector Ventuari, municipio Caroní bajo amenaza de muerte.

Mientras que en el PAC “Atlántico” fue capturado el ciudadano Sebastián David Chacón Gómez (19), quien tenía en su poder un arma de fuego tipo facsímil.

“Nuestros centinelas del Destacamento de Seguridad Urbana capturaron al ciudadano Kliver José Rivero Cárdenas de 19 años de edad, a quien le incautaron un arma de fuego tipo facsímil durante labores de patrullaje en el sector San José de Cacagual de la población de San Félix y fue puesto a la orden del Ministerio Publico”, destacó el General Rodríguez Cepeda.

Detenido con droga

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó que efectivos militares adscritos al Destacamento 624 capturaron al ciudadano Daniel Morocoima Climato (29), a quien le incautaron 01 envoltorio de material sintético contentivo de presunta droga denominada Crispy, que contenía un peso aproximado de 86,9 gramos. Fue notificada la Fiscalía 14 del Ministerio Público con competencia en materia de drogas.

Para finalizar el G/B Rodríguez Cepeda informó la detención del ciudadano Domingo Alberto Miquilena Conopoima (39) por parte de efectivos militares del Destacamento 624, a quien le retuvieron un arma de fuego marca tanfoglio, calibre 9mm, serial AB26101, un cargador y cuatro cartuchos 9mm sin percutir, sin poseer porte de arma, fue

