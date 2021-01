GNB capturó a 8 ciudadanos por tráfico de material estratégico en el estado Bolívar

La Guardia Nacional Bolivariana sigue firme en su labor contra el delito de robo de material estratégico en las empresas básicas y centrales hidroeléctricas del estado Bolívar.

Así lo informó el General de Brigada Adolfo Rodríguez Cepeda comandante de la Zona N° 62 quien indicó que siguiendo instrucciones del MG Fabio Zavarse Pabón comandante general de la GNB, efectivos del Destacamento N° 625 lograron la aprehensión de 4 sujetos que intentaban sustraer varias herramientas y material ferroso del área de relleno sanitario de la empresa Siderúrgica del Orinoco SIDOR.

A los detenidos quienes fueron identificados como Félix Argenis ****(49), Deivis Adrián **** (26), José Ramón *** (56) y German * (55) se les incau***taron carretillas, picos, seguetas, carruchas, machetes y gran cantidad de material ferroso Chatarra.

De igual manera el GB Rodríguez Cepeda detalló que mediante labores de patrullaje y resguardo del Sistema Eléctrico Nacional en la Central Hidroeléctrica «Antonio José de Sucre» (Macagua), funcionarios militares del Destacamento N° 627 detuvieron en flagrancia a Jonathan Alexander Berroteran González 24, Hermes Adrián Mata Morocoima 18, Randy Fideli Lizandro Ramos 29 y Luis David Velásquez Velásquez, quienes se encontraban realizando el hurto de cables y herramientas.

Precisó que durante el procedimiento se recuperaron ciento veinte (120) metros de cable de líneas aéreas de alta tensión (Alvidal de 500 MCM), tres (03) Martillos de mediana proporción (Mandarrias), un (01) Pico, una (01) Barra para construcción y seguetas.

Para finalizar Rodríguez Cepeda señaló que ambos casos quedaron a la orden del Ministerio Público en la entidad.

