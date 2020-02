GNB capturó a ciudadana con 28 metros de cordón detonante en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó la detención de una ciudadana que transportaba de manera oculta en el interior de un peluche, 28 metros de cordón detonante con destino a la población de El Callao del estado Bolívar.

El General Rodríguez Cepeda identificó a la detenida como Crisbel Lilibeth Martínez Díaz de 28 años quien fue detenida por efectivos militares acantonado en el Punto de Atención al Ciudadana “La Carata” del Destacamento N° 624 cuando se trasladaba en una unidad de transporte público proveniente de San Félix.

Destaco que fue notificada la Fiscalía Quinta del Ministerio Publico en el estado Bolívar.

Detenido por porte ilícito de arma de fuego

Efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana aprehendieron al ciudadano Kendry Eliezer Salazar de 21 años, con un arma de Fuego tipo Escopeta Marca Renegado Cal. 12 Serial Nro.3139.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda refirió que el procedimiento se llevó a cabo en el sector 25 de marzo de la población de San Félix.

Fue notificado el Ministerio Publico en el estado Bolívar.

