GNB capturó a ciudadana con droga en la población de Guasipati del estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares adscritos al Comando de Zona N° 62 aprehendieron a una ciudadana que transportaba oculto entre su equipaje un envoltorio de tamaño regular de presunta mariguana con un peso aproximado de 53.2 gramos.

El Comandante de la Zona G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que la detención se realizó en el Punto de Atención al Ciudadano “La Carata” del Destacamento 624, y la detenida quedó identificada como Lisbeth María Salazar (29) quien se trasladaba en un vehículo de transporte público.

El General Rodríguez Cepeda destacó que el procedimiento fue puesto a la orden de la Fiscalía Décimo Cuarta en materia de droga del Ministerio Público en la entidad.

Dos detenidos por porte ilícito



El Comandante de la Zona N° 62 G/B Rodríguez Cepeda informó la detención de dos ciudadanos por porte ilícito de arma de fuego durante dos procedimientos distintos realizados en la población de San Félix.

Resaltó que efectivos militares del Destacamento de Seguridad Urbana apresaron al ciudadano Carlos Daniel Ramírez Acosta (27) en el sector Altamira, a quien le incautaron un arma de fuego de fabricación no industrializada tipo escopeta calibre 20 mm con un cartucho sin percutir.

Mientras que en el sector El Malecón militares de Desur capturaron al ciudadano Víctor José Rangel (26) a quien le incautaron un facsímil tipo pistola.

El Comandante de la Zona N° 62 destacó que ambos procedimientos fueron puestos s la orden del Ministerio Público en el estado Bolívar.

