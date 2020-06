(Prensa GNB CZ N°62 Bolívar).- Una nueva incautación de material estratégico realizaron efectivos militares adscritos al Comando de Zona N°62 en la población de Caicara del Orinoco en el estado Bolívar.

El G/B Adolfo Rodríguez Cepeda Comandante de Zona N°62 informó que el procedimiento fue realizado por del Destacamento N°626, quienes capturaron al ciudadano Aarón Moisés Afanador Pérez de 32 años en el sector Villa Brasil del municipio Cedeño.

El G/B Rodríguez Cepeda resaltó que al detenido le incautaron 180 kilogramos de cobre, que trasladaba ocultos en un vehículo Toyota Corolla rojo placas AE181HK.

Puntualizó que fue notificada la Fiscalía 6ta del Ministerio Público en el estado Bolívar.

Detenida con droga

En otro procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento N° 625 fue capturada una ciudadana con una porción de marihuana con un peso aproximada de 33 gramos.

El G/B Rodríguez Cepeda identificó a la detenida como Annelys del Carmen Antoima de 28 años quien fue detenida por militares adscrito al Punto de Atención al ciudadano “La Romana”, cuando se trasladaba en calidad de pasajera a bordo de un vehículo particular.

El Comandante de Zona N° 62 resaltó que la aprehendida transportaba oculta la droga en el interior de una bolsa de pan y fue puesta a la orden de la Fiscalía 14° del Ministerio Público en el estado Bolívar.

GNB capturó a ciudadano con material estratégico en la población Caicara del Orinoco del estado Bolívar was last modified: by

En : Gobierno