GNB capturó a ciudadano con material para ejercer minería ilegal en el estado Bolívar

(Prensa GNB CZ N° 62 Bolívar).- Efectivos militares del Comando de Zona N° 62 en el estado Bolívar, capturaron a un ciudadano con equipos y herramientas que comúnmente son utilizados para ejercer la minería ilegal.

El Comandante de la Zona N° 62 G/B Adolfo Rodríguez Cepeda informó que durante un procedimiento realizado por efectivos militares del Destacamento 620 fue aprehendido el ciudadano Freddy Antonio H***** G*** (26) a quien le incautaron 01 Cabezal de Compresor, 02 metros de alfombra y una paila de aceite 20/50.

Asimismo El General Rodríguez Cepeda refirió que durante labores de patrulla y seguridad rural, efectivos del Destacamento 629 retuvieron en 01 Motobomba Loncin, 01 Manguera de 6″ con 3 metros de largo, 01 Manguera de 2″ con 4 metros de largo, 04 Poleas de Aluminio, 02 Alfombras Negra 1×1, 01 Plástico Negro 3×2 metros, 02 Palines mineros los cuales se presumen eran utilizados para ejercer labores de minería ilegal en el sector Santa Bárbara del municipio Piar.

De igual forma el Comandante de la Zona N° 62 informó la detención del ciudadano José G*** C*** (49) a quien le retuvieron un rollo de manguera plástica de alta presión.

El procedimiento lo realizo efectivos militares del Punto de atención al Ciudadano “Palo Grande”, notificándose al Ministerio Publico por no poseer la respectiva guía de movilización de la Oficina Nacional de Fiscalización e Inspección Minera (ONAFIM).

Para finalizar el General Rodríguez Cepeda manifestó que en el PAC “Palo Grande” se realizó la retención de 60 piezas de material ferroso (hierro), las cuales se presume utilizarían para fabricar molinos y proceder a realizar trabajos de minería manera ilegal.

El Comandante de la Zona destacó que por dicho procedimiento fue aprehendido el ciudadano Jesús Carvajal (56) quien no presentó la guía de movilización de la Oficina Nacional de Fiscalización e inspección minera (ONAFIM). Por tal motivo fue notificada la Fiscalía Superior del Ministerio Público en el estado Bolívar.

